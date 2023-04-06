ДБР викрило схему регулярних поборів з бізнесу на Львівській митниці. ФОТО
Як повідомляє пресслужба ДБР, в.о начальника відділу митного оформлення та двоє державних інспекторів працювали на одній зміні та вимагали гроші майже з кожного автомобіля.
"Вони встановили "таксу" від 500 до 1 тис. грн в залежності від обсягу товару та місткості машини. Тим, хто відмовлявся платити, митники створювали штучні перешкоди під час оформлення при перетині кордону", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, для зручності збору грошей митники залучили цивільну особу, яка пізніше передавала кошти в.о начальника відділу, а він уже розподіляв їх між усіма учасниками групи.
За попередніми підрахунками, щомісячний заробіток митників складав щонайменше пів мільйона гривень, а сама схема існувала приблизно 3 роки.
Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів працівники ДБР вилучили більше 220 тисяч грн готівкою у різних валютах.
Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Подано клопотання про усунення митників від виконання обов'язків та обрання запобіжного їм заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 млн грн.
ДБР перевіряє інші зміни поста та можливу причетність інших посадових осіб митниці до вказаної схеми.