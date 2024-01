Саудівська компанія купує розробника ігор з офісом в Україні за $4,9 мільярда

Компанія Savvy Games, яка повністю належить державному суверенному фонду Саудівської Аравії, оголосила про придбання американського розробника ігор Scopely з офісом в Україні за $4,9 млрд.

Це третє велике придбання Savvy Games і шоста найбільша угода в історії геймдеву, пише галузеве видання ain.ua.

Тільки п’ять угод в історії геймдеву коштували більше: $6 млрд за King, $8,1 млрд за ZeniMax, $8,6 млрд за Supercell, $12 млрд за Zynga і $68,7 млрд за Activision Blizzard, яка все ще не закрита. Втім, угоду по Scopely теж ще має підтвердити регулятор.

Придбанню Scopely передували дві угоди Savvy Games: поглинання кіберспортивної організації ESL Turtle Entertainment за $1 млрд і кібеспортивної платформи FaceIT за $500 млн.

Scopely, на чолі з Волтером Драйвером і Хав’єром Ферейрою заснована в 2011 році і з того часу залучила майже $1 млрд інвестицій. Найбільше компанія відома своїми мобільними брендами Wheel of Fortune, The Walking Dead: Road to Survival, Yahtzee та Star Trek: Fleet Command.

У 2021 році Scopely придбала GSN Games за приблизно $1 млрд у GSN (Game Show Network), що належить техногіганту Sony. І саме через GSN в Scopely з’явився український офіс.

Київський офіс GSN виник на базі придбаної в середині десятих років запорізької студії Idle Games, яка ще раніше купила свого підрядника – також запорізьку аутсорс-компанію Trafford.

За даними видання, український офіс компанії налічує до 50 спеціалістів. Як повідомляють в компанії, після продажу Scopely збереже операційну автономію.

На відміну від багатьох ресурсних країн, Саудівська Аравія планує зменшити залежність власної економіки від нафти. Зокрема, країна збирається стати одним з найбільших ігрових та кіберспортивних хабів, вклавши в це $38 млрд, і очікує, що до 2030 року це дозволить індустрії приносити 1% ВВП.