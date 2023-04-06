Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 мільйонів євро

Російська компанія "Лукойл" у Болгарії має сплатити 100 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів та транспортної інфраструктури.

Відповідне рішення винесла болгарська Комісія з захисту конкуренції (КЗК). Розслідування КЗК зосередилося на поведінці "Лукойл Нафтохім Бургас" та "Лукойл Болгарія" і виявило, що група порушила закон, не надаючи доступ імпортерам та виробникам моторних палив до власних складів, передає Європейська правда.

Також указується, що "Лукойл" обмежив імпорт морськими шляхами, блокуючи склади, пов'язані з нафтотерміналами "Розенець" та "Петрол-Варна", а також не надаючи доступ до нафтопродуктопроводів групи для транспортування палива іншим виробникам та імпортерам.

"Це може призвести до недопущення, обмеження чи спотворення конкуренції та зачепити інтереси споживачів через обмеження імпорту моторних палив в країну", – заявили в КЗК.

Група "Лукойл" володіє в Болгарії найбільш розгалуженою інфраструктурою зберігання та пов'язаною з нею транспортною інфраструктурою, і разом з високою часткою на ринку зберігання автомобільного пального є домінуючим підприємством.

Однак КЗК встановив, що група використовує стратегію, що включає декілька антиконкурентних практик, які, за умови їх послідовного та кумулятивного застосування протягом більш ніж п'яти років, створюють бар'єри для імпорту пального, повністю унеможливлюючи його або роблячи економічно неефективним.

Це дозволяє "Лукойлу" зберігати свої лідерські позиції в Болгарії на рівні оптової та роздрібної торгівлі.

КЗК стверджує, що "Лукойл" зловживає своїм домінуючим становищем як за національним законодавством, так і за законодавством Європейського Союзу, оскільки обмеження імпорту в Болгарію може суттєво вплинути на структуру торгівлі між країнами-членами ЄС.