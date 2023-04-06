Населення України може зменшитися до 24 мільйонів до 2030 року

Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінюється у 28-34 млн, до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйони в межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це під час дискусії "Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави" розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН Елла Лібанова, передає Укрінформ.

"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", – сказала Лібанова.

Вона пояснила, що більш точні дані можна отримати, якщо "навести лад" з обліком українців, які перетинають кордон на Заході і з Молдовою.

Водночас експерт визнала, що "порахувати ті начебто три мільйони українців, які перетнули кордон з Росією" буде дуже складно.

За її словами, головним джерелом інформації про чисельність населення будь-якої країни є перепис, який у незалежній Україні проводився лише у 2001 році.

Щодо прогнозів, то в Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що на 1 січня 2030 року чисельність населення України становитиме від 24 млн до 32 млн.

"24-32 мільйони – наш прогноз чисельності населення станом на 1 січня 2030 року в межах кордону на 1 січня 2022 року", – сказала Лібанова, зауваживши, що ситуація може змінитися у разі "шаленого міграційного припливу".

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Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), кількість українців, які офіційно отримали тимчасовий захист або аналогічний статус в Європі, станом на 28 березня перевищило 5 мільйонів.

За даними УВКБ ООН на 28 березня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 19,74 млн осіб, з них до Польщі – 10,45 млн, Росію (дані на 3 жовтня) – 2,85 млн осіб, Угорщину – 2,42 млн осіб, Румунію – 2,15 млн, Словаччину – 1,27 млн, Молдову – 795,6 тис., Білорусь – 16,7 тис. осіб.

Водночас, в Україну, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року по 28 березня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 11,2 млн осіб.