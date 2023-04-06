Туреччина завершила монтаж трубопроводу до газового родовища в Чорному морі

Туреччина завершила монтаж трубопроводу від газового родовища Сакарія в Чорному морі до наземного пункту.

"Успішно завершено монтаж труб, що з’єднують нашу енергетичну базу в Чорному морі з наземним об’єктом газового родовища Сакарія", – повідомила державна компанія Türkiye Petrolleri A.O., яка реалізує цей проєкт, передає Укрінформ.

Зазначається, що подача газу запланована на 20 квітня.

Ще 21 серпня 2020 року Ердоган розповів, що бурове судно Fatih виявило 320 млрд кубометрів природного газу на газовому родовищі Сакарія у свердловині "Дунай-1". 17 жовтня 2020 року у свердловині "Дунай-1" було виявлено ще 85 млрд кубометрів природного газу.

Після виявлення ще 135 млрд кубометрів у свердловині "Амасра-1", знайдені Туреччиною запаси природного газу в Чорному морі сягнули 540 млрд кубометрів.

Пізніше стало відомо, що Туреччина надасть компанії Turkish Petroleum податкові пільги з метою підтримки її проєкту з розробки газового родовища Sakarya вартістю $9,9 млрд.