Німецькі компанії відмовилися продовжувати страхування "Північного потоку"

Німецькі страхові компанії Allianz та Munich Re не планують продовжувати дію договорів страхування газопроводу Nord Stream 1 ("Північний потік-1"), термін яких добігає кінця цього року.

Про повідомляє Reuters із посиланням на представника Munich Re і заяву Allianz.

Allianz уточнив, що є частиною страхового консорціуму, який забезпечив покриття для чотирьох європейських міноритарних акціонерів трубопроводу.

"Термін дії поліса закінчується наприкінці 2023 року, наразі про його продовження не йдеться і Allianz не має наміру продовжувати цей поліс", – йдеться у заяві страхової компанії.

Як раніше повідомляло Reuters, Allianz і Munich Re були серед європейських страховиків, які відновили покриття пошкодженого газопроводу "Північний потік 1".

На початку квітня 2023 року джерела агентства розповідали, що не виключають відновлювальних робіт на зруйнованому трубопроводі, оскільки деякі з німецьких акціонерів "Північного потоку-1" виступають за його збереження на випадок покращення відносин із Росією.

За словами одного із співрозмовників агентства, йдеться про страховий захист, який покриває майнові збитки трубопроводу та ризики, пов'язані з перериванням його роботи. Експерти вважають, що наявність страховки також полегшила б будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення постачання газу дном Балтійського моря до Європи.

Водночас Reuters зауважувало, що страхування трубопроводу суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків із Москвою, але одне з п'яти джерел повідомило агентству, що уряд Німеччини не заперечував проти такого покриття.

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Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".