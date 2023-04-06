На сході відновили половину пошкоджених високовольтних ліній, – "Укренерго". ІНФОГРАФІКА

Із вересня на об’єкти НЕК "Укренерго" в Донецькій, Луганській, Харківській областях здійснено 12 масованих атак російськими ракетами та дронами, внаслідок чого пошкоджено близько 68% високовольтних підстанцій та 833 км ліній.

"Найгарячіша ділянка енергетичного фронту за кількістю уражень сьогодні співпадає з воєнним – це східні прифронтові області: Донецька, Луганська, Харківська. [...] Із вересня тільки на об’єкти "Укренерго" в східному регіоні було здійснено 12 масованих атак, під час яких завдано 27 ударів крилатими ракетами та дронами. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень всі електростанції в регіоні", – сказано в повідомленні компанії.

В "Укренерго" зазначили, що стабільність енергоживлення цих регіонів як один із ключових пріоритетів для підготовки до нового опалювального сезону суттєво ускладнюється постійними ворожими обстрілами.

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