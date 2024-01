Китай планує прокласти підводний інтернет-кабель за $500 мільйонів для конкуренції з проєктом США

Китайські державні телекомунікаційні компанії розробляють підводну волоконно-оптичну мережу інтернету вартістю $500 млн, яка з’єднає Азію, Близький Схід і Європу, щоб конкурувати з подібним проєктом, який підтримує США.

Як пише Reuters, три основні оператори Китаю – China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited і China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) – планують одну з найдосконаліших у світі підводних кабельних мереж.

Відомий як EMA (Європа-Близький Схід-Азія), запропонований кабель з’єднає Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім прокладе шлях до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції, повідомили чотири джерела, що беруть участь у проєкті.

Кабель, будівництво якого коштуватиме приблизно $500 млн, буде виготовлено та прокладено китайською HMN Technologies Co Ltd, кабельною компанією, яка швидко розвивається, компанія-попередниця якої належала китайському телекомунікаційному гіганту Huawei Technologies Co Ltd.

Компанія HMN Tech, мажоритарною часткою якої є компанія Hengtong Optic-Electric Co Ltd, зареєстрована в Шанхаї, отримає субсидії від китайської держави на будівництво кабелю.

Новина про прокладання кабелю з’явилася після того, як уряд США, стурбований тим, що Пекін прослуховує дані в інтернеті, успішно перешкодив ряду китайських підводних кабельних проєктів за кордоном протягом останніх чотирьох років. Вашингтон також заблокував ліцензії на заплановані приватні підводні кабелі, які мали б з’єднати Сполучені Штати з китайською територією Гонконг, включно з проєктами під керівництвом Google LLC, Meta Platforms, Inc і Amazon.com Inc.

Підводні кабелі передають понад 95% усього міжнародного інтернет-трафіку. Ці високошвидкісні канали протягом десятиліть належали групам телекомунікаційних і технологічних компаній, які об’єднують свої ресурси для побудови цих величезних мереж, щоб дані могли безперешкодно переміщуватися по всьому світу.

Але ці кабелі, які є вразливими для шпигунства та диверсій, стали зброєю впливу в ескалації конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм. Наддержави борються за домінування над передовими технологіями, які можуть визначити економічну та військову перевагу в наступні десятиліття.

Проект EMA під керівництвом Китаю має на меті стати прямим конкурентом іншому кабелю, який зараз будує американська фірма SubCom LLC під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6), який також з’єднає Сінгапур із Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет і півдюжини інших країн уздовж маршруту.

Для великих підводних кабельних проектів зазвичай потрібно щонайменше три роки, щоб перейти від концепції до реалізації. За словами співрозмовників, китайські компанії сподіваються завершити укладання контрактів до кінця року і запустити кабель EMA до кінця 2025 року.