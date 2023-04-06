Оператор ГТС Чехії розпочав арбітраж проти російського "Газпрому"
Як повідомила компанія, замовник послуги транспортування газу вперше пропустив місячний платіж у січні, передає Reuters.
"N4G зазначає, що її переговори про вирішення ситуації поки що не мали успіху. Отже, N4G вирішив розпочати арбітражне провадження", – йдеться в заяві компанії.
N4G не вказує постачальника, який припинив платити за транспортування газу. Однак у січні у чеському уряді заявляли, що компанія не отримала належних платежів від російського "Газпрому".
Чехія зменшила свою потребу в російському газі майже до нуля, замінивши його постачанням зрідженого природного газу (СПГ) і газом з Норвегії та інших країн.
До зупинки газопроводу "Північний потік" N4G транспортував російський газ за цим маршрутом до Чехії та далі через Словаччину та Австрію.