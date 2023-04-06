Оператор ГТС Чехії розпочав арбітраж проти російського "Газпрому"

Чеський оператор газотранспортної системи Net4Gas (N4G) вирішив розпочати арбітраж проти великого російського постачальника газу через пропущені платежі.

Як повідомила компанія, замовник послуги транспортування газу вперше пропустив місячний платіж у січні, передає Reuters.

"N4G зазначає, що її переговори про вирішення ситуації поки що не мали успіху. Отже, N4G вирішив розпочати арбітражне провадження", – йдеться в заяві компанії.

N4G не вказує постачальника, який припинив платити за транспортування газу. Однак у січні у чеському уряді заявляли, що компанія не отримала належних платежів від російського "Газпрому".

Чехія зменшила свою потребу в російському газі майже до нуля, замінивши його постачанням зрідженого природного газу (СПГ) і газом з Норвегії та інших країн.

До зупинки газопроводу "Північний потік" N4G транспортував російський газ за цим маршрутом до Чехії та далі через Словаччину та Австрію.