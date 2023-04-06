В Одеській області за систематичне хабарництво судитимуть посадовця з Мін’юсту

Начальника районного відділу виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції затримали на робочому місті при отриманні неправомірної вигоди.

Як ідеться в повідомленні Одеської обласної прокуратури, слідством встановлено, що керівник відділу налагодив протиправну схему з систематичного одержання хабарів від сторін виконавчого провадження за "швидке" виконання рішень суду без відкриття провадження та сплати до бюджету 10% виконавчого збору.

За пришвидшення виконання рішення суду про стягнення $20 тис боргу посадовець запропонував вирішити питання з боржником за 3% від суми.

Обвинувачений схиляв позивача не пред’являти виконавчий документ, адже у разі повернення боргу на виконання рішення суду, він отримає гроші у гривні, що не є вигідним. Крім того, боржник скоріше за все буде оскаржувати дії держвиконавців та рішення суду, що значно затягне процес повернення боргу по строках.

Після одержання $600 хабара посадовця затримали на його робочому місці.

Наразі обвинуваченого відсторонено від займаної посади.