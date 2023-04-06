Конкуренція ChatGPT: Google додасть діалогові можливості штучного інтелекту до своєї пошукової системи

Компанія Google планує додати діалоговий штучний інтелект до своєї пошукової системи.

"Чи зможуть люди ставити запитання Google і взаємодіяти з LLM (великими мовними моделями) в контексті пошуку? Абсолютно", – заявив генеральний директор Сундар Пічаї в інтерв’ю The Wall Street Journal, пише Engadget.

Google уже заявляла, що планує інтегрувати LLM у пошук, але це перший випадок, коли компанія оголосила про плани діалогових функцій.

Цей крок не є несподіваним, особливо після того, як Microsoft випустила версію власної пошукової системи Bing, яка використовувала механізм OpenAI ChatGPT AI.

Однак впровадження Google потенційно матиме більший вплив, враховуючи його 93,4% світової частки пошукового ринку.

Пічаї додав, що сприймає чат ШІ як спосіб розширення свого пошукового бізнесу, а не як загрозу.

Пічаї не розкрив часову шкалу для пошуку в чаті AI, але очевидно, що Google відстає від Microsoft. Випуск OpenAI ChatGPT спонукав Google оголосити "червоний код", оскільки вважав штучний інтелект загрозою своєму основному бізнесу. Це виявилося виправданим, оскільки Microsoft (яка володіє великою частиною OpenAI) незабаром випустила версію Bing Search на базі останньої моделі OpenAI GPT 4, що надала йому нові можливості.

Google випустив власний діалоговий ШІ під назвою Bard виключно як продукт для чату на окремому сайті, а не в пошуку. Однак він явно відставав від ChatGPT, показуючи неправильні відповіді в рекламі Twitter.

Нещодавно Пічаї заявив, що Google незабаром перейде на більш "здібну" мовну модель, намагаючись усунути розрив.