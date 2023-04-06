Російська "Татнєфть" купує мережу АЗС у Туреччині за $320 мільйонів

Російська компанія "Татнєфть" купує 100% турецької паливної компанії Aytemiz Akaryakit за $320 млн.

Про це повідомив турецький інвестхолдинг Dogan Holding, якому належить 50% Aytemiz, пише російський "Коммерсант".

Решта акцій Aytemiz належить сім'ї Айтеміз. Угода з Dogan буде закрита після отримання регуляторних дозволів.

Мережа Aytemiz налічує близько 570 заправок у різних регіонах Туреччини, посідаючи сьоме місце на турецькому ринку на кінець 2022 року.

Основний роздрібний бізнес "Татнєфті" знаходиться в Росії. Компанії належать 774 заправки в РФ, 18 – у Білорусії, три – в Узбекистані.

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Виторг Aytemiz Akaryakit за 2022 рік становив 29,7 млрд турецьких лір ($1,6 млрд за курсом на кінець 2022 року), валовий прибуток – 1,3 млрд лір (близько $72 млн).

Один з найбільших турецьких інвестхолдингів Dogan заснований турецьким бізнесменом Айдином Доганом у 1980 році, включає активи в паливному бізнесі, відновлюваній енергетиці, дистрибуції автомобілів.

Російські нафтокомпанії зараз активно вивчають активи в нафтопереробці та паливному роздробі в країнах, які не запроваджували санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, щоб нівелювати дисконт при експорті палива та нафти з РФ.

Після того як країни ЄС скоротили закупівлю нафти та нафтопродуктів із РФ, Туреччина помітно збільшила їхній імпорт.

Сама "Татнєфть" не перебуває під санкціями. Нафтокомпанія за підсумками 2022 року збільшила видобуток нафти на 4,6% – до 29,1 млн. тонн. Її виручка збільшилася на 18% – до 1,4 трлн руб., чистий прибуток – на 43%, до 284,6 млрд руб.

"Татнєфть" – не перша російська нафтокомпанія, яка виходить на турецький роздрібний ринок. Так, ще 2006 року заправки в Туреччині почав купувати "ЛукОйл", а 2008 року він придбав компанію Akpet, яка володіла близько 700 АЗС за $555 млн.