"ArcelorMittal Кривий Ріг" торік отримав 48 мільярдів збитку

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" завершив 2022 рік із чистим збитком у розмірі 48,34 млрд грн, тоді як у 2021 році отримав 25,28 млрд грн чистого прибутку.

За даними "Опендатабот", дохід підприємства у 2022 році знизився на 59,9% – до 43,82 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо в ході спілкування з трудовим колективом та керівниками підрозділів повідомив, що за всіма показниками минулий рік був складним для підприємства: "Фінансова ситуація була дуже складна, маємо значний чистий збиток, але ми отримали значну фінансову допомогу від корпорації ArcelorMittal вона становила понад $600 млн".

Як повідомлялося, "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільше гірничо-металургійне підприємство України, за минулий рік виробило 23% запланованих обсягів сталі, 22,8% – прокату.

"ArcelorMittal Кривий Ріг "– найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".