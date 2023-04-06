Сінгапур після заборони ЄС збільшив імпорт російської нафти майже в три рази

Імпорт російської нафти в Сінгапур зріс майже втричі в першому кварталі 2023 року, після того, як Європейський Союз заборонив імпорт нафтопродуктів із Росії.

Як свідчать урядові дані, азійський нафтовий хаб імпортував 741 тис. тонн російської нафти за цей період, що становить близько 23% від загального імпорту нафтопродуктів Сінгапуром, показали підрахунки Reuters на основі даних Enterprise Singapore.

Згідно з даними, цей показник збільшився з приблизно 261 тис. тонн, імпортованих у четвертому кварталі минулого року.

Загальний експорт сінгапурської нафти, яка може використовуватися для змішування бензину, а також є ключовим інгредієнтом для таких продуктів, як пластмаси та фарби, зріс до 946 тис. тонн у першому кварталі цього року, що на 26% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія.

Сінгапур не є учасником обмежень ЄС, але офіційний представник заявив у лютому, що компанії в країні повинні будуть враховувати та контролювати будь-який потенційний вплив на свою бізнес-діяльність, транзакції та відносини з клієнтами, коли вони мають справу з російською сирою нафтою та нафтопродуктами.