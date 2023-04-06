Сінгапур після заборони ЄС збільшив імпорт російської нафти майже в три рази
Як свідчать урядові дані, азійський нафтовий хаб імпортував 741 тис. тонн російської нафти за цей період, що становить близько 23% від загального імпорту нафтопродуктів Сінгапуром, показали підрахунки Reuters на основі даних Enterprise Singapore.
Згідно з даними, цей показник збільшився з приблизно 261 тис. тонн, імпортованих у четвертому кварталі минулого року.
Загальний експорт сінгапурської нафти, яка може використовуватися для змішування бензину, а також є ключовим інгредієнтом для таких продуктів, як пластмаси та фарби, зріс до 946 тис. тонн у першому кварталі цього року, що на 26% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.
Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія.
Сінгапур не є учасником обмежень ЄС, але офіційний представник заявив у лютому, що компанії в країні повинні будуть враховувати та контролювати будь-який потенційний вплив на свою бізнес-діяльність, транзакції та відносини з клієнтами, коли вони мають справу з російською сирою нафтою та нафтопродуктами.