Через United24 на підтримку медичної сфери України пожертвували більше 1,3 мільярда

За 11 місяців через платформу United24 міжнародні донори пожертвували Україні 1,34 млрд грн для напряму "Медична допомога".

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, за ці кошти ДП "Медичні закупівлі України" уклало контракти на 108,48 тис. одиниць обладнання на суму 1,05 млрд грн. Із них – 108 тис. одиниць обладнання на суму 744,34 млн грн вже поставлено в регіони.

Зокрема: сучасні реанімобілі типу "С", апарати зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран, апарати штучної вентиляції легень для дітей, новонароджених та окремо транспортні, рентгенівські установки з С-аркою, апарати УЗД (портативні та стаціонарні), наркозно-дихальні апарати, реабілітаційне обладнання, операційні столи (мобільні та для загальної хірургії), хімічні грілки, генератори, на черзі – броньований евакуаційний транспорт, мікроскопи для нейрохірургії, функціональні ліжка.

Також виділено кошти на відновлення закладів охорони здоров’я: КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" – 26,78 млн грн та КНП "Чернігівська міська лікарня №3" – 13,88 млн грн.

Серед амбасадорів фандрейзингової платформи United24: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, канадська акторка Кетрін Винник, британський мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик. Деякі знаменитості підтримали напрям "Медична допомога" та допомагають збирати кошти на апарати, які рятують життя українців.