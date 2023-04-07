S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті у зв’язку з планом реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC", прогноз щодо них "негативний".

Про це повідомили в пресслужбі агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Рейтингова дія послідувала за офіційною заявою України про те, що вона реструктурує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу, в межах нещодавно узгодженої чотирирічної угоди про розширену кредитну лінію на суму $15,6 млрд з МВФ", – пояснює S&P.



В агентстві додали, що негативний прогноз щодо довгострокового рейтингу в інвалюті відображає ризики для обслуговування комерційного боргу України з огляду на план уряду щодо його реструктуризації.



Водночас агентство підтвердило рейтинги України у національній валюті на рівні "CCC+/C" та "uaBB" за національною шкалою. "Ми розуміємо, що держборг України, деномінований у гривні, не входить до плану реструктуризації боргу", – зазначило S&P.



Прогноз щодо рейтингу в національній валюті стабільний.



Наступна публікація суверенного рейтингу України запланована на 8 вересня 2023 року.



Агентство зазначає, що може ще знизити рейтинги в наступні 12 місяців, якщо вважатиме майже напевно, що комерційні боргові зобов'язання будуть включені до реструктуризації державного боргу.



"Ми розуміємо, що параметри та терміни реструктуризації ще не визначені та залежать від оцінки стійкості державного боргу МВФ, яка, як очікується, буде оновлена на початку 2024 року", – уточнюється у повідомленні.



S&P нагадала, що офіційні кредитори України, у тому числі США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина та Японія, погодилися на продовження відстрочки виплат за зовнішнім боргом до закінчення програми МВФ у 2027 році.



Ця група також погодилася на додаткову реструктуризацію боргу, яка очікується до середини 2024 року, проте угода залежить від того, чи проводитимуть приватні зовнішні кредитори реструктуризацію боргу як мінімум на такому ж сприятливому рівні, зазначило агентство.



"Однак потенційна реструктуризація відбудеться більш як через рік, і розвиток війни в Україні залишається невизначеним. З цією метою видимість точного сценарію для комерційних кредиторів зросте лише наступного року", – йдеться у релізі.