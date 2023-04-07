Курс російського рубля продовжує падати, оновив новий мінімум за рік (оновлено)

Курс долара на Московській біржі зранку 7 квітня перевищив позначку 82 рублі – черговий максимум майже за рік. Курс євро зріс до 90 рублів вперше з 14 квітня 2022 року.

Про це свідчать дані біржі, передає "Комерсант".



Зазначається, що вранці курс долара з розрахунком "на завтра" виріс на 71 копійку – до 82,08 рубля, китайського юаня – на 13 копійок, до 11,93 рубля, євро – на 63 копійки, до 89,78 рубля.

Утім, пізніше долар підстрибнув до 83,07 рубля вперше з 6 квітня 2022 року, євро здорожчав до 91,03 рубля. Юань виріс до 12,09 рубля.

Рубль слабшає на тлі негативної зовнішньоекономічної кон'юнктури зі збільшенням імпортних операцій, очікування відтоку капіталу, зокрема, через вихід західних компаній. Найближчим часом експерти очікують продовження падіння курсу рубля до значень 83-84 руб/$1.

Днем раніше курс долара перевищив позначку 80 рублів вперше майже за рік.

Як повідомлялося, влада Росії погіршить прогноз курсу рубля. У майбутньому оновленому макроекономічному прогнозі російська влада очікує, що курс долара до кінця 2023 року становитиме 77 рублів, хоча в останній офіційній версії прогнозу середній курс валюти на цей рік мав становити 68,3 рубля.