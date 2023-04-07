Молдова підписала угоду про імпорт газу з Греції

Молдовська державна компанія Energocom підписала рамкову угоду з грецькою держкомпанією DEPA Commercial про постачання природного газу.

Про це повідомляє молдовський телеканал TV8.

Документ підписали в Афінах під час офіційного візиту до Греції міністра енергетики Віктора Парлікова та керівника Energocom Віктора Бинзаря.

Грецію вважають стратегічною точкою з доступними джерелами енергії, де вже працює термінал скрапленого природного газу (СПГ), а другий термінал буде завершено до кінця року.

Бинзар повідомив, що трейдери в регіоні постачають газ із кількох географічних точок, включно зі Сходом, США та Африкою, за вигідними цінами.

"Співпраця між Молдовою та Грецією дасть змогу збільшити роль підземних родовищ газу в Україні для забезпечення Центральної Європи природним газом у холодний період поточного року. Досвід Energocom минулого сезону з використання інтерконектора Греція-Болгарія засвідчив можливість використання трансбалканського газопроводу в реверсивному режимі", – зазначив Парліков.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року "Газпром" в умовах продовження військової агресії РФ проти України зменшив добовий обсяг подачі газу Молдові на 30% – до 5,7 млн кубометрів на добу при потребі у 8,06 млн кубометрів.

"Газпром" пояснив це "технічними проблемами", пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. Весь зимовий період "Газпром" постачає до Молдови той самий обсяг газу – 5,7 млн кубометрів на добу, що становить менше 40% від необхідного обсягу для цієї пори року. Решту газу Молдова купує на спотовому ринку або бере зі сховищ у Румунії та України, зробивши запаси восени. При цьому основна частина газу надходить новим газопроводом Ясси-Унгени-Кишинів.

З 4 грудня 2022 року Молдова постачає весь обсяг газу від "Газпрому" до Придністров'я, яке натомість покриває понад 60% потреб правого берега Дністра в електроенергії. Інші потреби в електроенергії Молдова покриває за рахунок внутрішнього виробництва (близько 25%) та купує у Румунії.