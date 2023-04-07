"Укренерго" повідомило про пошкодження мереж на Буковині
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Станом на 7 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу українських споживачів, в енергосистемі також наявний резерв потужності. Водночас через негоду є пошкодження у розподільчих мережах у Чернівецькій області.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Хоча ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена", – йдеться у повідомленні.
Тому "Укренерго" закликає громадян ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби.