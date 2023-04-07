"Укренерго" повідомило про пошкодження мереж на Буковині

Станом на 7 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу українських споживачів, в енергосистемі також наявний резерв потужності. Водночас через негоду є пошкодження у розподільчих мережах у Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Хоча ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена", – йдеться у повідомленні.

Тому "Укренерго" закликає громадян ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби.