На Черкаській ТЕЦ сталася аварія, призупинені подача тепла та гарячої води
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На Черкаській ТЕЦ сталася аварія, частина міста залишиться без опалення та гарячої води.
Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у Facebook.
"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ та повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подачі теплоносія, гарячого водопостачання", – зазначив він.
Як уточнив мер, ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт, тому закликав громадян поставитися з до ситуації з розумінням.
Раніше міська рада Черкас планувала зупинити ТЕЦ 9 квітня, після завершення опалювального сезону. Ремонтні роботи мали тривати майже місяць.
Черкаська ТЕЦ подає гарячу воду і теплоносій у 800 будинків Черкас.