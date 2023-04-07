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"Оскарженню не підлягає": Верховний Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори "Приватбанку" з НБУ на 18 мільярдів

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"Оскарженню не підлягає": Верховний Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори "Приватбанку" з НБУ на 18 мільярдів
Верховний Суд 7 квітня задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та "Приватбанком" у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, Верховний Суд скасував рішення Госсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування "Приватбанку" відбувалося НБУ з дотриманням вимог закону", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав "Приватбанку" кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2016 році Коломойський, який на той час був співвласником банку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення "Приватбанком" отриманих кредитів.

Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.

Утім, НБУ не погодився з винесеним рішенням та оскаржив його у Верховному Суді.

У квітні 2020 року державний "Приватбанк" повністю повернув регулятору отримані кредити.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Не смогли Беня с куклой подмять еще полностью и Верховный Суд. Петровы кадры еще остались после его реформы.
  • Олег Жуковский d446ac47
    Продажних суддів госп.суду та апеляційного госп. суду звільнити за профнепригодністю..!!
    А Беню, видати Сполученим Штатам..!! Чи це не на часі, пане Президенте..!?!?
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    Та всі розуміють, що клоун це ненадовго, а Порошенко ще залишиться.
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