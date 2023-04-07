Оператор газових сховищ України пройшов сертифікацію за новими правилами ЄС (оновлено)

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

Відповідну постанову регулятор ухвалив на засіданні 7 квітня, передає Інтерфакс-Україна.



"Це значна перемога на нашому енергетичному фронті та дуже суттєвий крок з боку енергетичної галузі України на шляху до обрання нас членами Європейського Союзу, і применшувати цей крок жодною мірою не можна", – наголосив очільник Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

У НКРЕКП уточнили, що остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховища регулятор ухвалив з урахуванням висновку Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Згідно з цим висновком, "Укртрансгаз" відповідає відповідним положенням Регламенту (ЄС) №715/2009 від 13 липня 2009 року та може бути сертифікований як оператор газосховищ.

За словами в.о. гендиректора АТ "Укртрансгаз" Романа Малютіна, ухвалене регулятором рішення дозволяє компанії зберігати запаси газу іноземних клієнтів та запаси країн, в яких відсутні власні газосховища або обсяги газу, які спільно закуповуються на випадок кризових ситуацій.

"Такий механізм наразі розроблено і вже впроваджено платформу для спільної закупівлі. Ми сподіваємося, що ми теж зможемо зберігати цей газ. Тобто, "Укртрансгаз" стає ближчим до європейського законодавства, імплементує його та підтверджує рух України в цьому напрямку", – зазначив він.

У пресслужбі "Нафтогазу України" уточнили, що "Укртрансгаз" став другим в Європі оператором газосховищ, що успішно пройшов сертифікацію відповідно до нових правил ЄС.

"Сертифікація "Укртрансгазу" надає право у разі потреби залучати українські газосховища для реалізації заходів з енергетичної безпеки в Європі, що передбачені Регламентом ЄС щодо безпеки газопостачання", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, в січні "Укртрансгаз" подав запит до НКРЕКП, на отримання сертифікації як оператора газосховищ за європейськими правилами. На початку березня регулятор ухвалив попереднє рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

24 січня НКРЕКП затвердила Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ, відповідно до норм європейського законодавства.

Нагадаємо, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.

До системи "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", входять 12 підземних сховищ загальною проєктною ємністю 31 млрд кубометрів.