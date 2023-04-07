У Польщі запрацювало законодавство, яке регулює дистанційну роботу

У Польщі з 7 квітня набули чинності зміни до трудового законодавства, якими врегулювали дистанційну роботу найманих працівників.

Як повідомляє RMF24, відповідні зміни затвердили наприкінці 2022 року, передає "Європейська правда".

"Це важливий день для ринку праці у Польщі. Це наша відповідь на зміну тенденцій і потреби найманих працівників та роботодавців, які почали використовувати такий формат, що став поширений в умовах пандемії. Віддалена робота – це додаткові можливості, особливо для мешканців малих містечок", – зазначила міністерка з питань родини та соціальної політики Марлена Малаг, додавши, що багатьом людям це спростить поєднання роботи та сімейного життя.

Зміни передбачають, зокрема, що працівники можуть працювати дистанційно повністю або частково – у місці, обраному найманим працівником, яке потрібно щоразу погоджувати з роботодавцем. Йдеться і про новації, як, наприклад, можливість компенсації за електроенергію, яку людина витрачає для роботи з власного обладнання у власному помешканні.

У законодавстві закріпили поняття повністю дистанційного та гібридного формату роботи, які зможуть дати додаткову гнучкість рішень у разі надзвичайних ситуацій, чергової епідемії, пожежі або підтоплення в офісі.

За працівниками закріплюється право час від часу працювати дистанційно через особисті обставини – до 24 днів на рік, із завчасним попередженням роботодавця.

Роботодавець не зможе відмовити у проханні про дистанційну роботу, наприклад, батькам, які мають дітей віком до 4 років, тим, хто наглядає за хворим родичем та вагітним жінкам.