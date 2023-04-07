У Польщі запрацювало законодавство, яке регулює дистанційну роботу
Як повідомляє RMF24, відповідні зміни затвердили наприкінці 2022 року, передає "Європейська правда".
"Це важливий день для ринку праці у Польщі. Це наша відповідь на зміну тенденцій і потреби найманих працівників та роботодавців, які почали використовувати такий формат, що став поширений в умовах пандемії. Віддалена робота – це додаткові можливості, особливо для мешканців малих містечок", – зазначила міністерка з питань родини та соціальної політики Марлена Малаг, додавши, що багатьом людям це спростить поєднання роботи та сімейного життя.
Зміни передбачають, зокрема, що працівники можуть працювати дистанційно повністю або частково – у місці, обраному найманим працівником, яке потрібно щоразу погоджувати з роботодавцем. Йдеться і про новації, як, наприклад, можливість компенсації за електроенергію, яку людина витрачає для роботи з власного обладнання у власному помешканні.
У законодавстві закріпили поняття повністю дистанційного та гібридного формату роботи, які зможуть дати додаткову гнучкість рішень у разі надзвичайних ситуацій, чергової епідемії, пожежі або підтоплення в офісі.
За працівниками закріплюється право час від часу працювати дистанційно через особисті обставини – до 24 днів на рік, із завчасним попередженням роботодавця.
Роботодавець не зможе відмовити у проханні про дистанційну роботу, наприклад, батькам, які мають дітей віком до 4 років, тим, хто наглядає за хворим родичем та вагітним жінкам.