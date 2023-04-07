Туреччина підтримує зняття обмежень для експорту добрив і зерна з Росії, – голова МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що погодився з проханням Росії зняти перешкоди для експорту російських добрив і зерна. За його словами, це питання необхідно вирішити для продовження "зернової угоди".

Про це він повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Reuters.



Чавушоглу заявив, що Туреччина віддана продовженню угоди під егідою ООН щодо забезпечення безпечного проходження зерна та інших товарів з українських портів.



Він додав, що його країна надає великого значення продовженню дії угоди не лише для експорту зерна та добрив з Росії та України, а й для припинення світової продовольчої кризи.



"Ми також згодні з тим, що перешкоди для експорту російського зерна і добрив повинні бути усунені. Для подальшого продовження зернової угоди потрібно вирішити питання", – сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Туреччина ініціювала переговори щодо продовження дії "зернового коридору" терміном на 120 днів, відповідно до початкового варіанту угоди.

До того представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливає 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

Водночас 18 березня в українському уряді заявили про продовження "зернової угоди" на 120 днів.