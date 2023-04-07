Мінфін Росії заявив про зменшення дефіциту бюджету попри падіння нафтогазових доходів на 45%

Федеральний бюджет Росії за підсумками першого кварталу 2023 року виконаний із дефіцитом у розмірі 2,4 трлн рублів, що на 180 млрд рублів менше, ніж за підсумками лютого.

Про це свідчать попередні дані Мінфіну Росії про виконання бюджету січні-березні, повідомляє Інтерфакс.

Зокрема, доходи бюджету РФ у першому кварталі склали 5,68 трлн рублів, що на 21% менше показників першого кварталу 2022 року, переважно, внаслідок падіння нафтогазових доходів.

При цьому доходи за січень-лютий оцінювалися в 3,16 трлн рублів, відповідно, у березні вони різко зросли – до 2,51 трлн рублів.

Ненафтогазові доходи склали за квартал 4,04 трлн рублів, зменшившись на 4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нафтогазові доходи впали порівняно з тим же періодом минулого року на 45% – до 1,64 трлн рублів, переважно внаслідок зниження цін на нафту марки Urals та падіння експорту природного газу.

Водночас видатки федерального бюджету РФ у першому кварталі склали 8,08 трильйона рублів, перевищивши показники аналогічного періоду минулого року на 34%. За даними російського Мінфіну, у березні видатки склали 2,33 млрд рублів і перевищували показник аналогічного місяця минулого року лише на 4,2%, після різкого зростання у січні-лютому.

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Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищував позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), що значно більше річного плану у розмірі 2,93 трлн рублів. Однак онлайн дані не враховували календарну динаміку надходжень наприкінці першого кварталу.

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.