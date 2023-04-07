Нардеп Волинець уник відповідальності за брехню в декларації

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Михайла Волинця (фракція "Батьківщина") у недостовірному декларуванні через закінчення строків давності.

Як повідомляє пресслужба суду, клопотання про закриття справи через закінчення строків давності подав сам депутат.

"У п’ятницю, 7 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання народного депутата України щодо закриття кримінального провадження. Депутата звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказана справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, із 30 січня обвинувачений перебував на лікуванні. Річну декларацію подано 26 березня 2021 року.

Водночас строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, становить два роки, наголосили у ВАКС.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через ВАКС протягом семи днів з дня її оголошення.

Пресслужба ВАКС не називає прізвища депутата, проте видання "Слово і діло" із посиланням на рішення суду підтверджує, що йдеться саме про Волинця.

Як повідомлялося, 24 листопада 2022 року НАБУ оголосило народного депутата Михайла Волинця у розшук.

17 листопада НАБУ і САП повідомило йому про підозру через брехню у декларації за 2020 рік, у якій народний депутат не вказав 2 автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини у сумі майже 95 тис. грн.

28 листопада правоохоронці вручили обвинувачення депутату Волинцю у лікарні.

Нагадаємо, у квітні 2021 року журналісти програми "Схеми" виявили у декларації Волинця трикімнатну квартиру в елітному комплексі "Бульвар фонтанів" на київському Печерську площею 122 кв. м і вартістю 7,6 млн грн. Нардеп раніше продав квартиру на столичному Подолі. Його доходів (близько 1 млн грн) та заощаджень ($4 тис.) за 2019 рік було недостатньо, щоб покрити різницю у вартості квартири. На її придбання не вистачало близько 3 млн грн.

Журналістам депутат пояснював, що грошима йому допомогла "жінка, з якою він проживає". На суді казав, що за життя заробив на квартиру, отримуючи зарплату, пенсію, компенсацію за житло, гроші від сина тощо.

Крім того, журналісти з'ясували, що Волинець, багаторічний голова Незалежної профспілки гірників, користувався автомобілем Toyota Highlander 2019 року випуску, який оформлений на сина нардепа – Андрія Волинця, який працює у структурах Ріната Ахметова – найбільшого приватного власника шахт в Україні.

САП подавала позов про цивільну конфіскацію квартири нардепа Волинця. З урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації слідство дійшло висновку, що нардеп у 2020 році купив трикімнатну квартиру в місті Києві, однак її вартість приблизно на 3 млн грн перевищувала задекларовані Волинцем кошти. Однак суд у задоволенні позову відмовив.