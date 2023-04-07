До місцевих бюджетів надійшло від початку року понад 100 мільярдів, – Мінфін
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перші три місяці року були:
- 68,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 13,5 млрд грн – єдиний податок;
- 7,9 млрд грн – плата за землю;
- 1,9 млрд грн – податок на нерухоме майно;
- 4,7 млрд грн – акцизний податок;
- 3,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 3,8 млрд грн – доходи від інших податків.
Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях: Житомирській (+61%), Чернігівській (+58,4%), Закарпатській (+53,3%), Волинській (+48,2%), Черкаській (+46,1%), Львівській (+43,6%), Рівненській (+42,4%) та Чернівецькій (+42%).
Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що туди перемістилися здебільшого переселенці та релокувався бізнес.
Відповідно найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або які були чи є окуповані, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
Утім, попри повномасштабну війну, завдяки адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 19,7% порівняно з першим кварталом 2022 року.