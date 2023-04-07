Росія знову погрожує заблокувати експорт зерна з портів України

Росія готова повністю заблокувати роботу "зернового коридору" з українських портів у випадку, якщо не будуть виконані її вимоги.

Про це голова МЗС РФ Сєргєй Лавров заявив на пресконференції в Анкарі за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє Інтерфакс.

"Якщо й надалі не буде жодних зрушень у знятті перепон на шляху експорту російських добрив та зерна, то тоді думатимемо, чи потрібна ця угода", – сказав Лавров.

Він нагадав, що Росія погодилася продовжити угоду лише на 60 днів замість передбачених домовленостями 120 днів, "не виявивши жодних ознак того, що хтось ці питання може реально вирішити".

"Тому, якщо у них (країн Заходу, – ред.) не буде бажання по-чесному підійти до того, що запропонував і наполегливо просував пан Гутерріш (генсек ООН, – ред.), нехай продовжують відвантажувати відповідну продукцію з України землею, сухопутним шляхом, залізницею, річками", – наголосив Лавров.

"А ми працюватимемо, якщо доведеться, вже і поза рамками цієї ініціативи. У нас є можливість робити це з Туреччиною, з Катаром. Наш експорт у країни, які його потребують, не постраждає", – додав російський міністр.

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Як повідомлялося, раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою в українському уряді заявили, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.