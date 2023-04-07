"Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході країни

"Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході України, зокрема на майданчиках вже тривають підготовчі роботи.

Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, бурити нові свердловини планують на наймолодшому родовищі компанії, яке було відкрите у 2001 році.

"Усього нових свердловин на цьому родовищі буде п'ять (похилоскеровані та горизонтальні). Дві з них ми пробуримо власним станком, ще на три оголосимо тендер для залучення зовнішніх підрядників для буріння "під ключ", – сказав Корецький.

Очільник "Укрнафти" додав, що перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною. Вона має розкрити перспективні відклади трьох горизонтів, прогнозний дебіт свердловини 42 тонни на добу.

Усі нові свердловини, які експлуатуватиме компанія, одразу будуть обладнані сучасною телеметрією та максимально автоматизовані.

"Плануємо впровадження концепції "цифрової свердловини" та "цифрового родовища" на всіх об'єктах Укрнафти. Тому що це ефективно та зручно, тому що це норма для 21 століття – керувати обладнанням віддалено і моніторити його стан в режимі онлайн, а не тоді, коли туди фізично зможе доїхати оператор. Це економить і час, і гроші", – пояснив Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" вперше за 10 років відновлює функцію розвідки та пошуку родовищ.