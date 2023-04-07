В уряді Росії попередили бізнес про довгострокову нестачу працівників

Російським роботодавцям доведеться працювати в умовах "дуже складного, жорсткого ринку праці", оскільки безробіття, яке перебуває на історично мінімальних рівнях, можливо, продовжить знижуватися і далі.

Про на форумі з підтримки російського малого і середнього бізнесу заявив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков, повідомляє Інтерфакс.

"У нас справді історично низький рівень безробіття, і цілком можливо, що історичні рекордні мінімуми безробіття ще будуть зафіксовані далі", – сказав він.

"У будь-якому випадку ми говоримо про те, що низьке безробіття з нами досить надовго", – додав міністр, зауваживши, що малому бізнесу доведеться конкурувати за працівників з великим бізнесом.

Офіційне безробіття в Росії почало зменшуватися після оголошеної Владіміром Путіним мобілізації у вересні минулого року. В лютому 2023 року воно знизилося до 3,5% із зафіксованих у січні 3,6%, вдруге з початку року оновивши історичний мінімум (за період спостережень показника з 1991 року). Попереднє мінімальне значення у 3,7% було зафіксовано у листопаді 2022 року та утримувалося у грудні минулого року.

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Як повідомлялося, раніше у Центробанку Росії визнали, що через часткову мобілізацію, оголошену президентом РФ Владіміром Путіним, у багатьох галузях посилюється нестача робочої сили.

Зокрема, російська промисловість внаслідок проведення мобілізації зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів, підрахували експерти російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара.