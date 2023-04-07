"Росатом" планує збудувати експериментальний ядерний реактор у Білорусі

"Росатом" планує розпочати будівництво у Білорусії дослідницького ядерного реактора на базі Об’єднаного інституту енергетичних та ядерних досліджень "Сосни".

Про це повідомив директор офісу "Росатому" у Білорусії Станіслав Левицький, пише білоруське державне інформагентство БєлТА.

"Ми знаходимося на етапі узгодження міжурядової угоди. Коли вона буде фіналізована, тоді почнемо будівництво... Сподіваюся, до кінця цього року все ж таки прийдемо до спільного знаменника і зможемо розпочати будівництво", – сказав Левицький.

За його словами, російська сторона "вже готова", однак необхідно пройти всі етапи узгодження для початку проєкту.

Він пояснив, що однією з цілей створення дослідницького реактора в Білорусії є тестування нових збірок ядерного палива для Білоруської АЕС.

Представник "Росатома" додав, що будівництво реактора у "Соснах" займе 2-3 роки.

"Дослідний реактор хоч і є технологічно складним, але за обсягом капітальних робіт і витрат менший (чим потрібно для реакторів АЕС, – ред.). Думаю, протягом двох-трьох років з моменту підписання документів цілком реально його побудувати", – зазначив Левицький.

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Як повідомлялося, Білорусь завершує будівництво АЕС поряд із містом Островець у Гродненській області за російським проектом ВВЕР-1200. Вона складатиметься із двох енергоблоків потужністю 1,2 ГВт кожен.

Генпідрядником будівництва АЕС є група ASE держкорпорації "Росатом". Для фінансування будівництва АЕС було залучено російський держкредит на $10 млрд.

Перший енергоблок БєлАЕС було підключено до мережі у листопаді 2020 року. На другому енергоблоці наприкінці грудня 2022 року стартував етап фізичного пуску, його планується запровадити у промислову експлуатацію у жовтні 2023 року.