Албанія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до вересня

Уряд Албанії вирішив продовжити термін захисту українських біженців до вересня цього року.

Відповідне рішення ухвалили 6 квітня, передає Euractiv.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей, переважно в районі Плаж у Дурресі, найбільшому прибережному місті.

До того ж улітку 2021 року Албанія відкрила свої кордони для понад 2 тисяч афганців, які втекли з країни після захоплення влади талібами. Їх розмістили спочатку в університетських гуртожитках, а потім у готелях, поки біженці оформлювали візи до інших країн.

Більшість афганських втікачів працювали на міжнародні організації, місцеві неурядові організації, були журналістами або мали зв'язки з НАТО.

У четвер уряд Албанії вирішив продовжити термін дії обох рішень, які полегшують перебування біженців з двох країн.