Новини

Албанія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до вересня

4800
Албанія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до вересня
Уряд Албанії вирішив продовжити термін захисту українських біженців до вересня цього року.

Відповідне рішення ухвалили 6 квітня, передає Euractiv.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей, переважно в районі Плаж у Дурресі, найбільшому прибережному місті.

До того ж улітку 2021 року Албанія відкрила свої кордони для понад 2 тисяч афганців, які втекли з країни після захоплення влади талібами. Їх розмістили спочатку в університетських гуртожитках, а потім у готелях, поки біженці оформлювали візи до інших країн.

Більшість афганських втікачів працювали на міжнародні організації, місцеві неурядові організації, були журналістами або мали зв'язки з НАТО.

У четвер уряд Албанії вирішив продовжити термін дії обох рішень, які полегшують перебування біженців з двох країн.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини