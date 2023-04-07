Власник виноробні "Шампань України" купує "Одесавинпром" Гулієвих

Власники розташованого на Одещині виноробного підприємства "Шампань України" Василь Братинов та його батько Ігнат оголосили про намір придбати 91,27% акцій ПрАТ "Одесавинпром", основними власниками якого є родина Гулієвих.

Про це свідчить інформація в системі розкриття НКЦПФР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

ПрАТ "Одесавінпром" також повідомило про проведення 28 квітня цього року дистанційних річних зборів акціонерів, до порядку денного яких крім традиційних питань внесено питання про дострокове переобрання наглядової ради та ревізора.

Згідно з оголошенням про збори, "Одесавінпром" у 2022 році зменшило чистий збиток у 1,7 раза порівняно з попереднім роком – до 18,26 млн грн, внаслідок чого непокритий збиток досяг 128,33 млн грн.

Згідно з попередньою звітністю, підприємство минулого року скоротило сумарну дебіторську заборгованість на 36,1% – до 64,13 млн грн, поточні зобов'язання – у 2,7 раза, до 105,68 млн грн, позбавившись довгострокових зобов'язань на 15,3 млн грн.

Загалом активи "Одесвинпрому" на кінець 2022 року зменшилися на 13,1% і становили 194,45 млн грн. Вартість основних засобів за залишковою вартістю становила на кінець минулого року 27,47 млн грн. Підприємство трохи збільшило запаси – до 69,76 млн грн і мало лише 0,35 млн грн вільних коштів проти 3,33 млн грн роком раніше.

Згідно з системою розкриття НКЦПФР, акціонерами ПрАТ "Одесавинпром" на кінець 2022 року були Шота Гулієв з 24,86% акцій, Роберт Гулієв – 19,09%, Діана Гулієва – 14,9%, Карен Гулієв – 14,9% та Володимир Масленіков – 12,8%.

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За даними opendatabot, Братинови також володіють ФГ "Кулевча", що спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур і винограду, ТОВ "Дністро-гібрид", СВК "Єдність народів" та ще рядом аграрних підприємств.

Минулого року, за даними opendatabot, "Шампань України" зменшила виручку на 42,8% – до 73,7 млн грн, а чистий прибуток – у 5,6 раза, до 7,28 млн грн. У "Одесавінпрому" виручка минулого року склала 137,06 млн грн.

"Шампань України" займається виробництвом вина у Одеській області, раніше придбало торговельні марки "Французький бульвар" та ODESSA.

Як повідомлялося, наприкінці 2021 року Фонд держмайна продав цілісний майновий комплекс заводу "Одесавинпром" компанії, пов'язаній з оточенням В'ячеслава Супруненка – колишнього зятя екс-мера столиці Леоніда Черновецького.

Майновий комплекс заводу з 1992 року знаходився в оренді ПрАТ "Одесавинпром" родини Гулієвих, яке займається виробництвом коньяків, тихих та ігристих вин під брендами "Французький бульвар" та "Вина Гулієвих", а також надає свої потужності для розливу кримських брендів.