Кабмін схвалив кандидатуру на посаду нового голови Київської ОВА

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 7 квітня, підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба уряду в Telegram.

З березня 2021 року наразі Кравченко очолює Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2012 року працював у військовій прокуратурі, отримав статус учасника АТО, перебуваючи там на посаді прокурора, писав сам Кравченко в автобіографії.

Як повідомлялося, наприкінці січня Володимир Зеленський призначив попереднього очільника Київської ОВА Олексію Кулебу заступником голови Офісу президента.

Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, був радником на громадських засадах гендиректора КП "Плесо", обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. До цього працював у ТОВ "Аспер Естейт, бенефіціаром якого він є.

Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що призначив Олексія Кулебу головою Департаменту благоустрою Києва за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака. Натомість сам Кулеба заявляв, що Єрмак жодним чином йому не допомагав, та їх взагалі ніщо не пов’язує. Єрмак ухилявся від прямої відповіді на це запитання.

З відкритих джерел відомо, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до "Євро-2012", були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.