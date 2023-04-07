Збитки державного "Центренерго" зросли у 7 разів за рік – до 7,2 мільярда

Державна генеруюча компанія "Центренерго" за підсумками роботи у 2022 році отримала 7,24 млрд грн збитку, що в 7 разів більше, ніж у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів компанії у системі розкриття інформації SMIDA, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із повідомленням, сумарна дебіторська заборгованість підприємства у 2022 році зросла на 4 млрд грн – до 5,68 млрд грн.

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Як повідомлялося, наглядова рада державного ПАТ "Центренерго" 9 грудня 2022 року призначила виконувачем обов’язків генерального директора Володимира Єгорова замість Віталія Довгаля, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.

Єгоров раніше працював заступником комерційного директора ПАТ "Донбасенерго" та директором ТОВ "ДЕ Трейдінг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра"). Йому також належить 89% у постачальнику енергоресурсів ТОВ "Артлекс-Енерджі".

Наприкінці грудня наглядова рада "Центренерго" обрала також до 13 лютого членами дирекції товариства Олександра Шайтана та Максима Федотова, який, зокрема, очолював юрдепартамент енергопостачальника ТОВ "Артлекс-Енерджі".

Нагадаємо, у жовтні 2021 року наглядова рада "Центренерго" звільнила в.о. генерального директора Юрія Власенка, який також раніше працював у "Донбасенерго", поклавши обов'язки гендиректора на Віталія Довгаля, який був членом дирекції компанії з лютого 2021 року та відповідав за забезпечення паливом.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пилокутні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.