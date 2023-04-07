Кабмін схвалив стратегію державної політики щодо переселенців до 2025 року
Документ розроблений Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання також долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб.
"Прийняття нової Стратегії – це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією РФ. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання", – сказано в повідомленні Мінреінтеграції.
Таким чином, держава буде фокусуватися на п'яти стратегічних цілях:
- реагування держави на виклики внутрішнього переміщення.
- безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.
- адаптація ВПО на новому місці проживання.
- інтеграція та розвиток ВПО у приймаючих територіальних громадах.
- підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.
"Державна політика щодо внутрішнього переміщення має формуватися комплексно. Зараз основну увагу маємо зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах. Це і доступ до освітніх послуг, і працевлаштування, і підтримка самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги", – наголосила віцепрем'єр-міністерка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.