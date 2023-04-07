Кабмін схвалив стратегію державної політики щодо переселенців до 2025 року

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Також затверджено відповідний операційний план на 2023-2025 роки.

Документ розроблений Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання також долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб.

"Прийняття нової Стратегії – це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією РФ. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання", – сказано в повідомленні Мінреінтеграції.

Таким чином, держава буде фокусуватися на п'яти стратегічних цілях:

реагування держави на виклики внутрішнього переміщення.

безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.

адаптація ВПО на новому місці проживання.

інтеграція та розвиток ВПО у приймаючих територіальних громадах.

підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

"Державна політика щодо внутрішнього переміщення має формуватися комплексно. Зараз основну увагу маємо зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах. Це і доступ до освітніх послуг, і працевлаштування, і підтримка самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги", – наголосила віцепрем'єр-міністерка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.