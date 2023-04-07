Кабмін ініціював економічні санкції проти Сирії строком на 50 років
Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" т.з. "ДНР" та "ЛНР", постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує", – зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
Вона нагадала, що вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Крім того, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.
"Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", – зазначила Свириденко.
Згідно з рішенням уряду проти Сирії пропонується запровадити наступні санкції:
- обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави;
- заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки,
- заборона передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.
Запропоновані урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення РНБО, введення його в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради.