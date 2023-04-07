"Vodafone Україна" отримав 1,1 мільярда прибутку попри втрату 3,5 мільйона абонентів
Як повідомляє пресслужба компанії, зменшення чистого прибутку обумовлене збитками від курсових різниць, отриманими внаслідок зростання обмінного курсу долару США до гривні на 34%.
Дохід "Vodafone Україна" у 2022 році склав 19,8 млрд грн, зменшившись у порівнянні з минулим роком на 2%. Показник OIBDA зріс на 3% і склав 11,3 млрд грн, на 2,5 п.п. збільшилась маржа OIBDA – до 56,9%.
Мобільний оператор також збільшив капітальні інвестиції – у 2022 році вони склали 3,6 млрд грн.
Водночас Vodafone втратив найбільше абонентів серед мобільних операторів України – 3,5 млн. На кінець 2022 року кількість клієнтів Vodafone в Україні становить 15,4 млн, більше 2,2 млн з них залишаються за кордоном.
При цьому середній дохід на одного користувача (ARPU) у 2022 році зріс на 8% – до 90,6 грн на місяць.
Як повідомлялося, мобільний оператор "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками 2021 року збільшив чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з 2020 роком – до 3,83 млрд грн.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.
Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.