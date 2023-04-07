"Vodafone Україна" отримав 1,1 мільярда прибутку попри втрату 3,5 мільйона абонентів

Мобільний оператор "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками роботи в 2022 році отримав 1,1 млрд грн чистого прибутку, що на 71% менше, ніж у 2021 році.

Як повідомляє пресслужба компанії, зменшення чистого прибутку обумовлене збитками від курсових різниць, отриманими внаслідок зростання обмінного курсу долару США до гривні на 34%.

Дохід "Vodafone Україна" у 2022 році склав 19,8 млрд грн, зменшившись у порівнянні з минулим роком на 2%. Показник OIBDA зріс на 3% і склав 11,3 млрд грн, на 2,5 п.п. збільшилась маржа OIBDA – до 56,9%.

Мобільний оператор також збільшив капітальні інвестиції – у 2022 році вони склали 3,6 млрд грн.

Водночас Vodafone втратив найбільше абонентів серед мобільних операторів України – 3,5 млн. На кінець 2022 року кількість клієнтів Vodafone в Україні становить 15,4 млн, більше 2,2 млн з них залишаються за кордоном.

При цьому середній дохід на одного користувача (ARPU) у 2022 році зріс на 8% – до 90,6 грн на місяць.

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Як повідомлялося, мобільний оператор "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками 2021 року збільшив чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з 2020 роком – до 3,83 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.