Україна призупиняє експорт зернових до Польщі (оновлено)

Україна призупинить до нового сезону експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, передає Укрінформ.

"Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", – сказав Сольський.

За його словами, експорт українського зерна зможе відбуватися лише за згодою польської сторони, з владою Польщі також обговорюватиметься питання транзиту зерна з України через територію цієї країни.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС", – наголосив Сольський.

Він уточнив, що зустріч з польською стороною для обговорення цих питань має відбутися перед новим сезоном жнив.

"Перед новим сезоном, на початку літа, залежно від ситуації у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальші спільні дії", – сказав український міністр.

Своєю чергою міністр сільського господарства і розвитку села Польщі заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв’язання проблеми з українським збіжжям.

"Найімовірніше, ми зустрінемося в п'ятницю (14 квітня, – ред.). Ми підпишемо документ, який передбачатиме те, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який спільно виконуватимуть українська та польська сторони", – наголосив Телус.

За його словами, найважливішою метою спільних дій є розвантаження складів зі збіжжям.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 5 квітня обговорив питання українського зерна з прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким. Після цього під час брифінгу для ЗМІ він заявив, що цю проблему буде вирішено найближчим часом.

Перед цим міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що йде у відставку через масові протести фермерів проти ввезення зерна з України.

Раніше прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.

У січні питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери, вже розглядалося в Брюсселі. Як повідомив за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський, Євросоюз не розглядає варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.