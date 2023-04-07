Уряд спростив доступ до зруйнованих об’єктів електроенергетики
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Кабінет міністрів вніс зміни до правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, тим самим спростивши процедуру.
"Спрощено процедуру отримання доступу до інфраструктури обʼєкта електроенергетики, а також дострокового розірвання договору з доступу, у разі повного зруйнування внаслідок бойових дій інфраструктури обʼєкта електроенергетики та/або всіх технічних засобів, та/або споруд електронних комунікацій", – повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Проєкт акту сприятиме розвитку та відновленню електронних комунікаційних мереж під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, а також у повоєнний час.
Раніше повідомлялося, що збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п’ять разів більше, ніж у червні минулого року.