Нідерланди виділять Україні 40 мільйонів євро на закупівлю насіння на обладнання для аграріїв

Із пакету допомоги Україні на 180 млн євро Нідерланди виділять 10 млн євро на розмінування сільськогосподарських земель, а ще 40 млн євро – на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства.

"Через російське вторгнення Україна стала однією із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн світу. Близько третини всієї території країни є потенційно небезпечними і потребують обстеження. Ми будемо раді допомозі Нідерландів у розмінуванні, аби пришвидшити цей процес", – заявив глова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду під час онлайн - зустрічі з членами комітету з сільського господарства, депутатами парламенту Нідерландів.

Також Гайду закликав до співпраці в реалізації проєктів із відновлення та модернізації систем зрошення та дренажу. За його словами, важливо й надалі розширювати нові логістичні шляхи з ЄС, аби українські фермери могли експортувати продукцію за кордон.

Члени Комітету з сільського господарства парламенту Нідерландів заявили про готовність підтримувати українських аграріїв.