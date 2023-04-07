Нідерланди виділять Україні 40 мільйонів євро на закупівлю насіння на обладнання для аграріїв
"Через російське вторгнення Україна стала однією із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн світу. Близько третини всієї території країни є потенційно небезпечними і потребують обстеження. Ми будемо раді допомозі Нідерландів у розмінуванні, аби пришвидшити цей процес", – заявив глова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду під час онлайн - зустрічі з членами комітету з сільського господарства, депутатами парламенту Нідерландів.
Також Гайду закликав до співпраці в реалізації проєктів із відновлення та модернізації систем зрошення та дренажу. За його словами, важливо й надалі розширювати нові логістичні шляхи з ЄС, аби українські фермери могли експортувати продукцію за кордон.
Члени Комітету з сільського господарства парламенту Нідерландів заявили про готовність підтримувати українських аграріїв.