Мистецтво і політика: Росія фінансуватиме з бюджету російські театри за кордоном

Росія планує надавати адресну фінансову підтримку російським театрам за кордоном.

Про це заступниця міністра культури РФ Алла Манілова розповіла на засіданні, присвяченого відкриттю міжнародного фестивалю російських театрів, повідомляє російський Інтерфакс.

"Механізм (підтримки російських театрів за кордоном, – ред.) знайдено, таким джерелом фінансування буде автономна некомерційна організація "Російські сезони". Зараз ми чекаємо відповіді від міністерств культури кожної країни. Далі ми перейдемо до етапу практичного вирішення доведення коштів. Діятимемо по кожній країні індивідуально. Ми прагнемо переходу до прямої фінансової підтримки з боку Росії", – сказала Манілова.

Вона повідомила, що у 2023 році для підтримки було обрано 15 театрів у десяти країнах. Фінансову допомогу отримають російські театри у Вірменії, Білорусі, Грузії, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Казахстані, а також підконтрольних Росії регіонах Грузії – Абхазії та Південній Осетії.

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Манілова зазначила, що виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю сучасного театрального та сценічного обладнання, щоб створити нові технічні умови для російських театрів.

"Другий напрямок – підтримка діяльності та прем'єр. П'ять мільйонів рублів на обладнання, п'ять мільйонів рублів – на постановки. Усі кошти мають бути освоєні цього року", – сказала російська чиновниця.

За її словами, фінансування російських театрів за кордоном буде продовжено і після 2023 року.