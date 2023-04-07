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Кабмін ухвалив рішення для інтеграції України до внутрішнього ринку роумінгу ЄС

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Кабмін ухвалив рішення для інтеграції України до внутрішнього ринку роумінгу ЄС
Уряд ухвалив проект рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС в сфері роумінгу.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 7 квітня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Цього року ця сфера буде "пілотом" по повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання. Загалом поки триває підготовка до вступу України до ЄС, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах – від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування", – повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Цим документом передбачається доповнити з урахуванням актуальних змін в законодавстві ЄС, переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Таким чином уряд виконує узгоджений Міністерством економіки та Єврокомісією оновлений Пріоритетний план заходів із посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану – інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

"План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти, такі як угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків", – підсумувала Свириденко.

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