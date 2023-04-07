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Кабмін розширив перелік іноземних послуг для імпорту за валюту

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Кабмін розширив перелік іноземних послуг для імпорту за валюту
Кабінет міністрів розширив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за операціями з імпорту яких Національному банку рекомендовано забезпечити здійснення переказів валютних коштів за кордон.

Відповідне рішненя Кабмін схвалив на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Переліку послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, за імпорт яких Нацбанку рекомендовано забезпечити здійснення переказів, доповнено наступними видами послуг:

  • розрахунки за ліцензійними договорами за послуги з надання прав інтелектуальної власності на використання літературних творів, у тому числі роялті;
  • сплата членських внесків;
  • оплата витрат, повʼязаних з участю державної установи "Український інститут книги" у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання української літератури;
  • оплата витрат, передбачених договорами, укладеними державною установою "Український інститут книги" в рамках реалізації програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами;
  • витрати, повʼязані з участю субʼєктів господарювання у міжнародних виставках виробів шкіряної галузі, пакування, обмундирування та безпекового спорядження, інновацій у світі текстилю та одягу, меблів, техніки, технологій та інновацій, металообробки, техніки і обладнання для агропромислового комплексу тощо.

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