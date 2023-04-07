Уряд пропонує не оподатковувати компенсацію за іпотечними кредитами

Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає, що компенсація за іпотечним кредитом не буде оподатковуватися.

"Наразі в Україні діє програма "єОселя", якою можуть скористатися військовослужбовці, захисники України, медичні працівники, науковці, вчителі. Згідно із законопроєктом, не потрібно буде сплачувати ані 18% податку на доходи фізичних осіб, ані 1,5% військового збору. Це зменшить фінансовий тиск на родини, які отримали житло та виплачують кредит", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Загалом майже тисяча родин отримали житло завдяки програмі "єОселя". Видано пільгових кредитів на 1,2 млрд грн.

Програма діє майже по всій території України, виключення складають тимчасово окуповані території та зони ведення бойових дій.