Польські фермери обіцяють продовжувати протести, попри зупинку імпорту зерна з України

Незважаючи на обіцянку України тимчасово призупинити ввезення зерна до Польщі, польські фермери не полишають планів блокування прикордонного переходу "Дорогуськ-Ягодин".

Про це президент фермерської організації Kółki Rolnicze Владислав Серафін заявив у ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, наступного вівторка протестуючі фермери зберуться в Хелмі Люблінського воєводства, щоб з 10:00 середи заблокувати польсько-український прикордонний перехід в Дорогуську на три дні.

"Ми не відступимо ні в Щецині, ні у Варшаві, ні в будь-якому іншому регіоні, якщо уряд не подасть конкретні документи, постанови до 15-го числа (квітня – ред.). Політичні інтриги і комунікація нас не цікавлять. Ми будемо організовувати акції протесту і блокади в кожному воєводському місті", – заявив Серафін.

Як повідомлялося, міністри сільського господарства Польщі та України Роберт Телус і Микола Сольський зустрілися в п'ятницю на прикордонному переході в Дорогуську, щоб обговорити проблему українського зерна, яке залишається на складах в Польщі.

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На спільній пресконференції Сольський заявив, що Україна призупинить експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до нового врожаю. З урядом Польщі також обговорюватиметься питання транзиту зерна з України, ймовірно, будуть посилені вимоги до таких перевезень. Закріпити ці домовленості планується 14 квітня.

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 5 квітня обговорив питання українського зерна з прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким. Після цього під час брифінгу для ЗМІ він заявив, що цю проблему буде вирішено найближчим часом.