Україна зменшила імпорт свинини з ЄС до мінімуму за останні 5 років

Сумарні імпортні поставки охолодженого та мороженого м’яса свиней до України з ЄС у березні склали 503 тонн, або $949 тис. у грошовому еквіваленті.

Це майже на третину менше ніж місяцем раніше, втричі менше за надходження свинини у березні 2022 року та є найнижчим показником за підсумками місяця з 2018 року, повідомили в асоціації "Свинарі України".

Як і місяцем раніше, низька імпортна активність пов’язана із позитивною ціновою динамікою на ринку свинини країн ЄС, яка триває з початку січня, зазначають аналітики АСУ.

"Упродовж березня середня ціна кілограму свинини забійною масою у країнах ЄС за березень складала близько 2,35 євро, чи $2,54. При цьому середня ціна імпортованого d березні кілограма свинини опустилася до $1,88/кг, що на 5,7% нижче ніж у лютому, і при цьому темпи імпорту за місяць були мінімальними. Тож навіть відсутність імпортних мит не зробило європейську свинину конкурентоспроможнішою за ціною порівняно із вітчизняною. Тож поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м’яса свиней залишатимуться малоактивними", – зазначили в галузевому об’єднанні.

За перший квартал 2023 року імпорт свинини склав 3,16 тис. тонн, що більш ніж у чотири рази поступається підсумку першої чверті минулого року, навіть з урахуванням повномасштабного вторгнення.