Мінфін і Нацбанк посилять співпрацю для розвитку внутрішнього боргового ринку

Рада з фінансової стабільності (РФС) на позачерговому засіданні 5 квітня створила робочу групу з питань розвитку внутрішнього боргового ринку за участю представників Національного банку і Міністерства фінансів.

Робоча група створена на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відповідно до Меморандуму, Україна взяла на себе зобов’язання уникати емісійного фінансування державного бюджету та розвивати внутрішній борговий ринок шляхом розширення та диверсифікації кола інвесторів у державні цінні папери, в тому числі за рахунок повернення нерезидентів на внутрішній ринок облігацій.

"Робоча група здійснюватиме аналіз ліквідності банківської системи, підтримуватиме діалог з учасниками ринку, розроблятиме цільові стратегії для заохочення інвесторів та готуватиме рекомендації Міністерству фінансів і НБУ щодо вирішення проблем на ринку державних облігацій", – зазначається у повідомленні.

Мінфін зауважує, що учасники засідання "також обговорили ризики для окремих українських банків через присутність їх материнських установ у Росії".

"Ураховуючи вагому роль банків з іноземним капіталом у забезпеченні фінансової стабільності й підтримці економіки України, а також їхній вкрай обмежений вплив на рішення материнських установ, члени РФС погодилися продовжити пошук шляхів підтримки цих установ в Україні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 31 березня схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд).

3 квітня Україна отримала перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).