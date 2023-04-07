Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Про це йдеться в телеграм каналі Міненерго.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр Галущенко.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.

Як повідомлялося, у січні-жовтні 2022 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,5 раза або на $326,9 млн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $542,514 млн.