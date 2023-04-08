Зеленський анонсував новий "потужний" санкційний список
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Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти тих, хто працює на російську агресію.
Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 7 квітня, передає пресслужба Офісу президента.
За словами глави держави, новий список підсанкційних осіб готує апарат Ради національної безпеки і оборони спільно з урядом.
"Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані", – наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, 1 квітня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, російських ФСБ та Мінфіну. Загалом голова держави підписав два санкційних списки, які охопили 273 людини та 380 компаній і структур.